Ostalb | Dienstag, 02. Mai 2017 Dienstag, 02. Mai 2017

Waldstetten: Freigabe für „Bronnforst“

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

„Das Bauplatzangebot in Waldstetten ist immer knapp“, sagt Bürgermeister Michael Rembold. „Jetzt wird der Bedarf gedeckt“. Wenigstens für die nächste Zeit: 34 Plätze entstehen im „Bronnforst“ am westlichen Rand der Gemeinde.

3

Die Erschließungsarbeiten für das zweieinhalb Hektar große Areal begannen im April vergangenen Jahres. Jetzt erfolgte die offizielle Freigabe. Ein Bagger stand schon da, der erste der Bauherren legt gerade los. Überwiegend sind es jüngere Familien, die sich hier den Traum vom Eigenheim verwirklichen können. Bewerbungen gab es viele, die Vergabe erfolgte nach dem in Waldstetten üblichen Punktsystem, dessen wesentliche Kriterien die Kinderzahl und die Laufzeit der Bewerbung um einen Bauplatz darstellen, so Michael Rembold. Mehr in der RZ vom. Mai.