Sport | Samstag, 20. Mai 2017 Samstag, 20. Mai 2017

Markus Rohde offiziell vorgestellt

Galerie (2 Bilder)

Der Neubau der K-​ 75 -​Meter-​Mattenschanze in Degenfeld ist fast fertig. Am 25 . Juni folgt das Einweihungsspringen mit bis zu 90 Sportlerinnen und Sportlern, darunter die A-​Nationalteams der Damen und Herren. Seit Anfang Mai arbeitet zudem Markus „Max“ Rohde als hauptamtlicher Koordinator und Trainer für die SBW Leistungssport GmbH.

Der-​jährige Skisprungtrainer Markus Rohde war seitJahren ehrenamtlich für das Skispringen in Königsbronn unterwegs. Nun hat er den Schritt gewagt, die neu geschaffene hauptamtliche Koordinatoren– und Trainerstelle im Zuge des Neubaus der K-​-​Meter-​Mattenschanze in Degenfeld zu besetzen. Am Freitag wurde er offiziell vorgestellt. Sportbürgermeister Dr. Joachim Bläse, Klaus Arnholdt (Leiter des Amts für Bildung und Sport), Ralf Wiedemann (Vorsitzender des Stadtverbands Sport) und Frank Ziegler (Vorsitzender des SC Degenfeld) erläuterten die Aufgaben von Markus Rohde, den Klaus Arnholdt gedanklich schon „als vierten Stadtsportlehrer in Gmünd sieht“, aber formal natürlich nicht ist, da er bei der SBW Leistungssport GmbH (Skiverbände Baden-​Württemberg) angestellt ist und nicht beim Gmünder Stadtverband. Mehr in der RZ am. Mai.