Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 21. Mai 2017 Sonntag, 21. Mai 2017

Glaubenswege: Ziel war in diesem Jahr der St.Salvator

Die Jubiläumsfeierlichkeiten „ 400 Jahre Wallfahrtsstätte St. Salvator“ fanden am Sonntagabend Rahmen des interkommunalen und ökumenischen Programms der „Glaubenswege“ am heiligen Berg der Gmünder einen weiteren Höhepunkt.

Dicht gefüllt war das Aussichtsplateau vor der Felsenkirche, als dort zum Höhepunkt der betont gemeinsamen Glaubenswanderungen der katholische Münsterpfarrer Robert Kloker eine Mai– und Marienandacht zelebrierte und der evangelische Bürgermeister Dr. Joachim Bläse ein weltliches Grußwort sprach. Es ist die gemeinsame, christliche Stärke, die schon seit Generationen auf dem St. Salvator in ein Miteinander mündet.Mehr dazu am Montag in der Rems-​Zeitung.