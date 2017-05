Sport | Sonntag, 21. Mai 2017 Sonntag, 21. Mai 2017

Mangold-​Cup des DABC Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: vog

Bis kurz vor dem ersten Gongschlag musste der Vorsitzende Jürgen Waibel vom Deutschen Amateur Boxclub Gmünd (DABC) zittern, um den rund 180 Besuchern in der Schwerzerhalle noch ein gutes Programm anbieten zu können.

22

Eigentlich war am Samstagabend der Rückkampf des DABC Gmünd gegen das Team aus Frankenthal geplant. Doch wenige Tage zuvor hatten die Frankenthaler aufgrund der Erkrankung ihres Trainers abgesagt. Was tun? Waibel nahm Kontakt mit umliegenden Vereinen auf und bekam die Zusage vom VfL Sindelfingen, KSC Backnang, Rotweiss Stuttgart und SV Heilbronn, ihre Kämpfer in den Ring zu schicken. So gab es dann in der Schwerzerhalle drei Jugend– bzw. Schülervorkämpfe und fünf Hauptkämpfe, in denen um den Mangold-​Cup geboxt wurde.Die Entscheidung, wer am Ende den Pokal für den knappsten Verlierer und wer die Pokale für den besten Kampf des Abends erhalten sollte, war relativ schnell gefallen.Fidaim Brahimi (Sindelfingen) und David Asbonteng (Backnang) zeigten einen Superkampf, der in der ersten Runde sehr schnell und ausgeglichen geführt wurde. Danach war Brahimi der etwas aktivere Boxer, landete Mitte der zweiten Runde zwei, drei gute Treffer und gewann am Ende nach Punkten. Das war der beste Kampf des Abends. Mehr dazu in der RZ vom. Mai.