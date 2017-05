Kultur | Dienstag, 23. Mai 2017 Dienstag, 23. Mai 2017

Gmünder VHS: Kabarett mit dem Regionalen Bildungszentrum

Galerie (1 Bild)

Foto: rbz

Eine erfolgreiche Kleinkunstreihe an wechselnden Aufführungsorten aufzuziehen, über 20 Jahre hinweg – das dürfte außergewöhnlich sein. Für das Regionale Bildungszentrum der VHS ist das Kabarett zum Markenzeichen geworden. Martin Jaquet legt das Programm für 2017 /​ 18 vor.

„Man muss es leben“, sagt Martin Jaquet, der Leiter des Regionalen Bildungszentrums, „vom Schreibtisch aus geht das nicht.“ Seiner Leidenschaft fürs Kabarett frönt er noch über seine Zeit bei der Gmünder Volkshochschule hinaus, die im Dezemberendet. Eine Nachfolgerin für das RBZ ist schon gefunden, sie fängt am. Oktober an. Martin Jaquet will die Kabarettreihe noch bis zum Ende der Saison/​betreuen – das große Abschiedsfest ist schon terminiert, es findet im Aprilin der Igginger Gemeindehalle statt. Selbstredend mit Kabarettisten und Kabarettistinnen, acht an der Zahl. Mehr über die Saison/​in der RZ vom. Mai.