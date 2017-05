Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 23. Mai 2017 Dienstag, 23. Mai 2017

Minister Peter Hauck in den Weleda-​Gärten

Foto: rw

Auf gut 23 Hektar bewirtschaftet die Weleda zwischen Wetzgau und Wustenriet bio-​dynamisch ihren Heilpflanzen​garten​.Es gibt Berührungspunkte zur Land– und Forstwirtschaft. Grund für Peter Hauck, dem Garten einen Besuch abzustatten.

Der Minister für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz war ein aufmerksamer Zuhörer. Peter Hauck hatte die Einladung bei einer Hausmesse im Stuttgarter Ministerium erhalten, in der es um nachwachsende Rohstoffe gegangen war.Weleda-​Geschäftsführer Ralph Heinisch gab einen kurzen Überblick, bevor es mit Michael Straub, dem Leiter der Weleda-​Gärten, ausgiebig zu Beeten und Feldern und in die Gewächshäuser ging. Mehr über den Besuch in der RZ vom. Mai.