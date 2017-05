Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 25. Mai 2017 Donnerstag, 25. Mai 2017

Christi Himmelfahrt: Historische Darstellung im Münster

Galerie (1 Bild)

Foto: dw

Gut besucht waren am Feiertag Christi Himmelfahrt die Gottesdienste. Im Gmünder Münster war die historische Darstellung zu sehen, bei der eine Christus-​Figur ins Himmelszelt einfährt.

Münsterpfarrer Robert Kloker rief die Besucher des festlichen Gottesdienstes dazu auf, das Mysterium „Himmelfahrt“ zu verstehen. Es war die tröstende Stunde für seine Jünger, verbunden mit dem Auftrag, das Wort Gottes zu verkünden. Unter dem Klang der mächtigen und festlichen Münster-​Orgel öffnete sich über den Köpfen der Gottesdienstbesucher leuchtend blau und symbolisch der Himmel und die Christus-​Figur wurde dorthin in die Höhe gezogen. Mehr zum Inhalt des Gottesdienstes und zu diesem hisorischen Himmelfahrt-​Spiels am Freitag in der Rems-​Zeitung.