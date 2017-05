Ostalb | Donnerstag, 25. Mai 2017 Donnerstag, 25. Mai 2017

Vatertag: Jede Menge Feste rund um Gmünd

Galerie (2 Bilder)

Foto: vog

Besser konnten diese sonnigen Wetterbedingungen nicht sein: Riesenansturm auf die vielen Vatertags– und Frühlingsfeste im Gmünder Raum am „Vatertag“ (Feiertag Christi Himmelfahrt).

Weniger die Besucher, vielmehr die Festveranstalter und ihre Teams,vor und hinter den Kulissen, überwiegend ehrenamtlich engagierte Vereine, kamen an diesem Donnerstag ordentlich ins Schwitzen: Sonnige Stimmung in vielen Orten und auf vielen Festplätzen. Die Rems-​Zeitung widmet als Gmünder Heimatzeitung den traditionellen Vatertags– und Frühlingsfesten und dem damit verbundenen enormen Engagement vieler Vereine rund um die Stadt in ihrer Freitagausgabe eine Sonderseite.