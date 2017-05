Ostalb | Freitag, 26. Mai 2017 Freitag, 26. Mai 2017

9 . Böbinger Kunstmarkt eröffnet

Fotos: bt

Holz und Stein, Keramik, Genähtes und Gehäkeltes, Gefilztes und Gefaltetes: Parallel zur Feuerwehr-​Hocketse gibt an diesem Wochenende den neunten Böbinger Kunstmarkt.

BÖBINGEN. Märchenwolle nennt sich das Material, aus dem die Engelchen und Elfchen gemacht wird; Ungeübte stechen sich mit der Filznadel erstmal den Finger blutig — aber das ist ja auch irgendwie ein Märchenmotiv. Wie bei so vielem schätzen vor allem diejenigen das unter dem Motto „Phantasie, Kunst, Kreativität“ im Böbinger Rathaus Gezeigte, die sich selbst an ähnlichem versucht haben. Die ein Aquarell gemalt, eine Tasche genäht, Glasmosaike gelegt oder aus Ringelblumen Seifen gemacht haben. Begleitet vom Jazztrio Leslie’s Bar Jazz eröffnete Bürgermeister Jürgen Stempfle gestern den Markt. Er dankte dem Organisationstrio Christine Bart, Brigitte Geller und August Freudenreich mit Blumen und Süßem. In die Ausstellung führte Joseph Mayer ein, Bürgermeister in Wallerstein und selbst passionierter Maler. Er wünschte nicht nur Anerkennung und zitierte das Credo Andy Warhols:„Gute Geschäfte sind die beste Kunst.“ Der Markt ist geöffnet am. Mai,bisUhr; am Sonntag,. Mai,bisUhr.