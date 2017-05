Schwäbisch Gmünd | Freitag, 26. Mai 2017 Freitag, 26. Mai 2017

Der Barnsley-​Garten und Daghild Glasenapp helfen sich gegenseitig

Fotos: bt

Ein Garten wie aus einem dieser das Landleben idealisierenden Magazine. Ein englischer Garten, wie er im Buche steht: Der Barnsley-​Garten wird mit jedem Jahr schöner, und der Dank dafür gebührt einer älteren Dame.

Von Birgit Trinkle

Es gibt kaum einen schöneren (Innenstadt-)Platz für eine Pause als das englische Gärtchen zwischen Karl-​Olga-​Brücke und Waldstetter Brücke am Josefsbach. Die einen lesen Zeitung dort, die anderen trinken den mitgebrachten Kaffee. Sie schauen, sie riechen, sie genießen. Die eigens gezüchtete Duftrose Royal Jubilee etwa, die der Königin zum 50-​jährigen Thronjubiläum verehrt wurde. Oder die Kräuter unter den drei Apfelbäumen, die an die Teestunde erinnern – ebenso untrennbar verbunden mit dem Vereinigten Königreich. Daghild „Dagi" Glasenapp, die dort praktisch jeden Tag anzutreffen ist, sagt, es sei ein verwunschen-​romantischer Erholungsort. Sie sagt auch, dass sie sehr froh ist, hier auf Betreiben des Partnerschaftsvereins und mit Brief und Siegel der Stadt als „Gartenpatin" arbeiten zu dürfen. Für die Stadt ist das ein Glücksfall.