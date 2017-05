Blaulicht | Freitag, 26. Mai 2017 Freitag, 26. Mai 2017

Motorradfahrer verliert bei Unfall einen Fuß

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Ellwangen hat ein Motorradfahrer am Freitag, kurz nach 12 Uhr einen Fuß verloren.

DerJahre alte Krad-​Lenker hatte mit seiner Triumph die Landesstraßevon Ellwangen in Richtung Pfahlheim befahren. Im Bereich einer Kuppe und Linkskurve überholte er zunächst einen Pkw und scherte danach erneut aus, um einen vorausfahrenden Kleinbus zu überholen. Hierbei kollidierte das Motorrad mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw, Ford Mondeo eines ebenfalls-​Jährigen. Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn zum Liegen, während das Motorrad nach rechts von der Fahrbahn schleuderte und auf einer Grünfläche zum Liegen kam. Bei dem Zusammenstoß wurde dem Motorradfahrer ein Fuß, oberhalb des Knöchels, abgetrennt. Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde an der Unfallstelle von Rettungsdienst und Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden von circaEuro entstanden.