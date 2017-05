Schwäbisch Gmünd | Freitag, 26. Mai 2017 Freitag, 26. Mai 2017

Neues Wochenende: Abschied vom Stress

Galerie (1 Bild)

Die Meditation hat ihr Esoterik­-​Gewand abgestreift – dank wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die Praxis hält nicht nur Einzug in der Psychologie, sondern auch in profitorientierten Unternehmen. Das Titelthema unserer Wochenende-​Beilage heißt „Abschied vom Stress“ und befasst sich mit Meditation.

Heute weiß man, dass Meditation das Gehirn verändert und den Umgang mit Stress, Angst und Aggressionen verbessert.Neben diesem Thema findet man in der Wochenende-​Ausgabe eine Anleitung, was Erwachsene über Youtube­-​Stars wissen sollten, um bei ihren

Kindern mitreden zu können. Oder auch eine Reportage über Nachtsichtgeräte, einst für das Militär entwickelt, sind heute in

vielen zivilen Bereichen unverzichtbar. Vor allem bei der Suche nach Vermissten ist die Technik gefragt. Wie jede Woche acht interessante Reiseseiten, etwas für Rätsel– und Comicfreunde sowie eine Betrachtung aus „Wolke 2017″: In deutschen Städten wird der Wohnraum immer knapper, deshalb entstehen immer mehr Wohnhochhäuser für Bewohner, die sich den Wetiblick etwas kosten lassen.

ALSO: 16 lesenswerte Extra-​Seite zum Wochenende. Am Samstag in der Rems-​Zeitung.