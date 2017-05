Schwäbisch Gmünd | Freitag, 26. Mai 2017 Freitag, 26. Mai 2017

Wie sich Frauen gegen Angriffe wehren können

Fotos: gbr

Es gibt viele Situationen, die für Frauen und Mädchen bedrohlich wirken und es manchmal leider auch tatsächlich sind. Doch sie sind nicht wehrlos, wenn sie die richtigen „Tricks“ und Verhaltensregeln beherrschen.

„Ich hörte nur, dass er hinter mir war und spürte, wie er mich am Hals packte“, berichtet eine junge Frau von einem Überfall, den sie zum Glück unverletzt überstanden hat. Sie zog daraus die Konsequenz, so etwas nicht mehr zuzulassen und fand in einer Broschüre über Sportmöglichkeiten in Gmünd das Angebot des Budosportclubs Wetzgau. Es wurde dort ein Kurs speziell zur Selbstverteidigung für Frauen angeboten. Die Rems-​Zeitung besuchte dieses Training und berichtet in der Samstagsreportage am. Mai darüber, was dort unterrichtet wird.