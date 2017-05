Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 28. Mai 2017 Sonntag, 28. Mai 2017

Bei 30 Grad beginnt der Freibad-​Ansturm

Die ersten Mai-​Tage sind nur Erinnerung: Dampfendes Wasser, 12 , 14 Grad Außentemperatur, die die 24 Grad im großen Bud-​Bad-​Becken richtig warm erscheinen ließen. Am Sonntag wurden 31 Grad erreicht.

4000

Wer sich in dieser Saison daran gewöhnt hatte, die Schwimmerinnen und Schwimmer an zwei Händen abzählen zu können, guckte sich um: Am Nachmittag wurde im Gmünder Bud-​Spencer-​Bad vonGästen berichtet.