Sonntag, 28. Mai 2017

Fußball: Bargau und Deinbach sind Meister

Am vorletzten Spieltag der Amateurfußballer sind am Sonntag weitere Entscheidungen gefallen: Der FC Germania Bargau hat die Meisterschaft in der Bezirksliga durch einen 4 : 2 -Sieg in Neuler errungen und steigt in die Landesliga auf. Auch der TSV Großdeinbach hat sich am Sonntag die Meisterschaft in der Kreisliga B, Staffel I, durch ein 6 : 0 gegen Alfdorf gesichert.

In Deinbach wurde nach dem Spiel auf dem Sportplatz gleich gefeiert. Dazu hatte sich sogar der Musikverein eingefunden, der dem Meisterteam ein Ständchen spielte. Verschoben wurde die Entscheidung in der Kreisliga A, in der das Kopf-​an-​Kopf-​Rennen zwischen Heuchlingen und Iggingen weiter geht. Beide Teams haben überraschend verloren, so dass am letzten Spieltag am Pfingstsamstag die Meisterschaft entschieden wird.

Ausführliche Berichte am Montag im Sportteil der Rems-​Zeitung.