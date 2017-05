Sport | Sonntag, 28. Mai 2017 Sonntag, 28. Mai 2017

Golfen, 2 . Bundesliga: GC Hetzenhof verteidigt Platz eins

Nach zahlreichen Duellen entschied ein Schlag über Platz eins am zweiten Spieltag der 2 . Bundesliga. Die Golferinnen des GC Hetzenhof gewannen auch am zweiten Wettkampftag, dieses Mal knapp gegen den Gastgeber Golfclub München Valley.

„Es ist unfassbar. Es war sehr spannend. Beim Golfen geht es immer darum, die besten Lösungen zu finden. Wir haben heute die besten Lösungen gefunden“, freute sich Trainer Marco Müntnich über die nächsten fünf Punkte. Damit steht der GC Hetzenhof nach zwei von fünf Spieltagen auf Rang eins mit zehn Punkten, drei Zähler Vorsprung auf München Valley und München Eichenried. In zwei Wochen folgt der nächste Wettkampftag in der Nähe von Heilbronn, dem GC Schloss Liebenstein. „Wir wollen weiter punkten als Aufsteiger, um den Klassenerhalt zu packen“, so Müntnich.