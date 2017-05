Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 28. Mai 2017 Sonntag, 28. Mai 2017

Roboter-​Olympiade in der Eule: Vier Siegerteams qualifizierten sich

Galerie (4 Bilder)

Fotos: gn

Einer von 28 regionalen Vorentscheide für das Deutschlandfinale für die „World Robot Olympiad“ (WRO) fand am Samstag in der Gmünder Wissenswerkstatt „Eule“ in der Nepperbergstraße statt.

19

60

8

12

3

An den Start gingen insgesamtTeams mitSchülerinnen und Schülern.Für den Wettbewerb hatten sich in der Kategorie „Altersklasse Elementary für Einsteiger“ zwölf Zweier– bzw. Dreier-​Teams im Alter vonJahren gemeldet, nämlich fünf Teams vom Rosensteingymnasium Heubach und sechs Teams vom Ernst-​Abbe-​Gymnasium Oberkochen.In der Vorbereitungszeit hatten die Teams einen Roboter gebaut und programmiert, eine Strategie zur Lösung der Aufgaben ausgearbeitet und auf einem Spielfeld getestet.Die Teams der ersten Altersklasse hatten die Aufgabe auf einemm² großen Parcours mehrere Aufgaben zu erfüllen u.a. den Roboter so zu programmieren, dass er Jaguare und Schildkröten (dargestellt durch Legosteine) in den