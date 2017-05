Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 28. Mai 2017 Sonntag, 28. Mai 2017

Sanierter Pfarrhauskomplex in Bettringen: Einweihung mit Gottesdienst und Festakt

Galerie (2 Bilder)

Fotos: msi

„Die Pfarrwohnung, die offene Türen haben soll,“ und die dazugehörigen jüngst umfassend sanierten Räume der Kirchengemeinde St. Cyriakus wurden am Sonntag mit einem Festakt eingeweiht

29

Schon immer in der Geschichte der Pfarrhäuser waren sie mehr als eine bloße Wohnmöglichkeit des örtlichen Pfarrers. So waren sie mit dem Sitz der Verwaltung und anderem verbunden und seit der Reformation darüber hinaus Sitz der christlichen Familie und Sinnbild für Offenheit und Gastlichkeit. Auch die katholische Vorstellung wurde von diesen Änderungen geprägt. Das Wort des „Pfarrhauskomplexes“ zeigt dies deutlich. Der Pfarrhauskomplex der katholischen Gemeinde St. Cyriakus in Bettringen wurde renoviert und am Wochenende feierlich wiedereingeweiht. In der Predigt waren unter anderem Kraftorte Thema. Die RZ berichtet am.Mai.