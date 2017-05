Ostalb | Sonntag, 28. Mai 2017 Sonntag, 28. Mai 2017

Schloss Hohenstadt: Schönes für Haus und Garten

Fast 90 Aussteller haben im Schloss Hohenstadt ein vielfältiges Spektrum an Kunst, Dekorationsartikeln und vielem Nützlichen für Haus– und Garten gezeigt.

An allen drei Tagen war die dritte Ausstellung dieser Art in dem charmanten Ambiente von Schloss Hohenstadt und seinem historischen Heckengarten ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie.Eröffnet wurde die Ausstellung durch Reinhold Graf Adelmann und seine Frau Anne Gräfin Adelmann. Es stecke viel Herzblut in der Ausstellung, sagte Anne Gräfin Adelmann, denn es gehe auch um die Erhaltung des Schlosses und des einmaligen Heckengartens für die nächste Generation.Musikalisch umrahmte die Gruppe „Jazzmopolitan“ die Eröffnung. Die Haus– und Gartenausstellung im Schloss Hohenstadt war ein Erlebnis sowohl für Gartenliebhaber, Familien mit Kindern sowie Kunst– und Kulturbegeisterte — mehr darüber in der RZ vom. Mai.