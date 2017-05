Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 28. Mai 2017 Sonntag, 28. Mai 2017

Serenadenkonzerte: Am Sonntag gab’s Akkordeonmusik aus Herlikofen

Galerie (7 Bilder)

Fotos: bt

Der Akkordeonspielring Herlikofen mit Unterstützung des Akkordeonorchesters Urbach spielte am Sonntag Nachmittag unter der Leitung von Petra Penz auf der Remspark-​Bühne Gute-​Laune-​Titel von James-​Bond-​Melodien bis hin zu den beschwingten Hits der 30 er-​Jahre.

18

25

1930

2

9

1

Ein schöner Sommertag wurde so gestaltet, der für den kleinen, den inoffiziellen „Gmünder Sommer“ steht – die große, städtische Veranstaltungsreihe ist dem Sparzwang zum Opfer gefallen, aber viele Vereine und Institutionen sind dennoch fest entschlossen, den einladenden, gastfreundlichen Charakter der Innenstadt zu bewahren. Der Stadtverband Musik und Gesang organisiert die Serenadenkonzerte: Am. Juni haben sich die Tanzgruppe Stella del Sud und das Vokalensemble StimmKultur angekündigt. Am. Juni spielt das Blasorchester des MusikvereinHerlikofen, am. Juli der MV Straßdorf, und am. Juli treten das Akkordeon-​Projektorchester Baden-​Württemberg, das Ensemble Opera Gamundia, die Stadtjugendkapelle und der. MV Stadtkapelle auf.