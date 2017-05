Schwäbisch Gmünd | Montag, 29. Mai 2017 Montag, 29. Mai 2017

B 298 : Baustelle im Sommer

Foto: hs

Allen Verkehrsteilnehmern und auch vielen Anwohnern im Norden Gmünds steht eine sehr schwierige Baustellen– und Umleitungsphase bevor.

Am. Juli beginnt dieKomplettsanierung der Mutlanger Straße (B) zwischen Gmünd und Anschlussstelle Mutlangen Süd.Das Regierungspräsidium Stuttgart hat jetzt in enger Abstimmung mit der Stadt Schwäbisch Gmünd sowohl die zukünftige Gestaltung mit neuer Fahrbahnaufteilung als auch den Bauzeitenplan festgelegt. Bei dieser Maßnahme handelt es sich nicht um eine Allerweltsbaustelle, sondern sie hat vom. Juli an bis voraussichtlich Ende der Sommerferien ganz erhebliche Auswirkungen aufs Verkehrsgeschehen. Mehr darüber in der RZ vom. Mai.