Ostalb | Montag, 29. Mai 2017 Montag, 29. Mai 2017

Flüchtlinge: Unterkunft in Weitmars steht leer

Einerseits tun sich nicht zuletzt junge Familien schwer, auf dem freien Markt eine preisgünstige kleine Mietwohnung zu finden. Andererseits ist ein Neubau in Weitmars nicht belegt, weil der Strom der Flüchtlinge abgeebbt ist.

Ein Neubau im Lorcher Stadtteil ist als Wohngebäude von einem privaten Investor erstellt und gezielt als Unterkunft für Flüchtlingsfamilien an den Ostalbkreis vermietet worden – zu einer Zeit, als das Landratsamt noch händeringend nach Quartieren für Menschen gesucht hatte, die in Deutschland Schutz vor der Bedrohung in ihren Heimatländern erhofften. Bevor aber das Gebäude bezugsfertig eingerichtet war, kamen immer weniger Flüchtlinge, so dass nur ein ganz kleiner Teil des Neubaus tatsächlich als Gemeinschaftsunterkunft genutzt wurde. Der Ostalbkreis sucht nach einer Lösung. Mehr in RZ vom. Mai.