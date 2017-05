Ostalb | Mittwoch, 03. Mai 2017 Mittwoch, 03. Mai 2017

Heubacher Jugendpark: Erste Pläne präsentiert

Der Bau eines Jugendparks war ein Antrag, der in der ersten Sitzung des Heubacher 8 er-​Rates Mitte Februar beschlossen wurde. Die Standortwahl der Jugendlichen fiel sehr schnell auf die bestehende Skateranlage an der Mögglinger Straße. Hier fand am Mittwochabend ein Vor-​Ort-​Termin statt.

Bereits im Vorfeld hatten die jungen Heubacher, die demer-​Rat – ein Gremium ähnlich dem Jugendgemeinderat – angehören, ihre Möglichkeit der kommunalpolitischen Beteiligung genutzt. In verschiedenen Gruppen haben sie ihre Wünsche zu Papier gebracht und ihre Vorstellungen außerdem in einen Plan eingezeichnet. Welche Ideen es für den Jugendpark gibt, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.