Mittwoch, 03. Mai 2017

Hundebesitzer: Vorsicht vor präparierten Fleischbällchen

In Alfdorf-​Rienharz wurde eine Hundehalterin gerade noch rechtzeitig auf mit Bruchstücken eines Teppichmessers präparierte Fleischbällchen aufmerksam.

Ihr Dalmatiner hatte am Mittwochvormittag bereits eines der beiden Fleischbällchen aufgenommen, gab dieses auf Kommando der Frau aber wieder frei und blieb deshalb glücklicherweise von Verletzungen verschont. Die beiden Fleischbällchen waren in unmittelbarer Straßennähe in der Straße In der Breite auf einem Grundstück ausgelegt. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor und werden unter Telefon/​vom Polizeiposten Plüderhausen erbeten.