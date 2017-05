Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 03. Mai 2017 Mittwoch, 03. Mai 2017

Kreativ von Kindesbeinen an: Origami-​Künstler Christian Saile

Galerie (3 Bilder)

Fotos: nb

Als Christian Saile mit dem Origami-​Basteln begann, war er sechs Jahre alt. Heute ist er 17 und widmet sich immer noch mit großer Freude seinem Hobby. Und längst hat er auch viele andere damit in den Bann gezogen.

Mit einem kleinen Origami-​Frosch, den er vor elf Jahren am Stand eines Kunstmarktes sah, fing alles an. Die Begeisterung war geweckt. Und derart groß, dass die Basteleien aus dem kleinen Origami-​Buch, das er sich mit seinem Taschengeld gekauft hatte, schon bald nicht mehr ausreichten, um seine Kreativität voll auszuleben. Was Christian Saile heute macht, wie es dazu kam, dass er bereits sieben Bücher auf den Markt gebracht hat und was er beruflich einmal machen möchte, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.