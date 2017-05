Ostalb | Mittwoch, 03. Mai 2017 Mittwoch, 03. Mai 2017

Tipps: Wohin am Wochenende?

Galerie (1 Bild)

Grafik: Rems-​Zeitung

Auch in dieser Woche gibt die Rems-​Zeitung wieder Tipps für Veranstaltungen am Wochenende in der Nachbarschaft des Ostalbkreises. Die Vorschläge sind in sechs spannende Kategorien gegliedert. Wir haben in unserer Donnerstags-​Ausgabe Ideen für Genießer und Nachtschwärmer ebenso im Angebot wie für Familien mit Kindern.

Unsere Tipps führen diesmal in Richtung, Schorndorf, Heidenheim, Neresheim, Ellwangen und Göppingen. Unter anderem findet am Sonntag,. Mai, der siebte Barbarossa Berglauf in Göppingen mit Halbmarathon, Staffel-​Läufen, Fünf-​Kilometer-​Strecke, Nordic-​Walking– und Schülerläufen statt. Nachmeldungen für einige der Läufe sind bisMinuten vor dem jeweiligen Start möglich. Mehr darüber und weitere Tipps lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Mai.