TSV Alfdorf/​Lorch darf den Klassenerhalt feiern und muss nicht in die Relegation

Der TSV Alfdorf/​Lorch muss die beiden Relegationsspiele gegen die SG Herbrechtingen/​Bolheim nicht bestreiten, da beide Teams in der Württembergliga bleiben.

„Wir haben noch einmal gerechnet und festgestellt, dass aus der Oberliga kein Team in die beiden Württembergligen absteigt. Daher bleiben der TSV und die SG in der Württembergliga und die Relegationsspiele entfallen“, erklärte Andrea Schiele vom Handballverband Württemberg auf Nachfrage der RZ.Der Zufall ist oft ein Glücksbringer, so auch in diesem Fall: Sportredakteur Jörg Hinderberger von der Rems-​Zeitung machte gerade ein Interview mit Alfdorfs Rückraumspieler Dominik Sos fertig, als er zufällig auf die HVW-​Seite blickte, um noch einmal die genauen Spieltermine zu entnehmen. Und dann stand auf der Seite am Mittwochnachmittag: Relegation entfällt!„Ich bin jetzt überrascht. Ich habe vor einigen Wochen schon den Verantwortlichen beim Verband gesagt, dass die Relegation doch hinfällig ist, da kein Team aus der Oberliga in die Württembergligen absteigt. Dann hieß es, laut Statuten muss die Relegation aber gespielt werden. Und nun erfahre ich heute von der Rems-​Zeitung, dass wir nicht spielen. Auf der einen Seite bin ich natürlich glücklich, dass wir in der Liga bleiben, aber auf der anderen Seite hätte der Verband diese Entscheidung auch schon vor ein paar Wochen treffen können, da abzusehen war, dass die Absteiger aus der Oberliga nur in badische und südbadische Ligen abwandern“, erklärte TSV-​Trainer Daniel Wieczorek.Mehr in der RZ am. Mai.