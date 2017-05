Kultur | Mittwoch, 03. Mai 2017 Mittwoch, 03. Mai 2017

VHS-​Kabarett: Stephan Bauer in Iggingen

Foto: Frank Soens

„Wahre Liebe fordert nichts“, war ein fast schon therapeutischer Ratschlag, den Stephan Bauer seinem Publikum auf den Heimweg mitgab, hatte er es doch mit seinem Programm „Vor der Ehe wollt ich ewig leben“ über zwei Stunden gnadenlos gefordert.

In Iggingen ging mit Stephan Bauer die diesjährige VHS-​Kabarettreihe mit dem absoluten Höhepunkt zu Ende. Wie in allen seinen bisherigen Programmen stand wieder die Beziehung zwischen Mann und Frau im Mittelpunkt und er ließ nichts von all dem aus, was jeder in der vollbesetzten Halle nicht schon selbst erlebt hätte.