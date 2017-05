Blaulicht | Dienstag, 30. Mai 2017 Dienstag, 30. Mai 2017

Exhibitionist belästigt junge Frau

Galerie (1 Bild)

Foto: rz

Auf dem Verbindungsweg zwischen der Hardtstraße und der PH begegnete eine 21 -​Jährige einem Mann, der sein Geschlechtsteil aus seiner zum Teil heruntergezogenen Hose heraushängen ließ.

Der Unbekannte, der die junge Frau wohl schon mehrfach auf dem Weg traf, war ihr bei der letzten Begegnung hinterhergelaufen. Seine Hose hatte er bis dahin jedoch immer geschlossen und hochgezogen. Der Mann, der die-​Jährige nie ansprach, istcm groß und zwischenundJahre alt. Er hat eine feste Statur und eine normale helle Hautfarbe. Seine dunkelblonden Haare trägt er an den Seiten kürzer als am Oberkopf. Der Frau fielen seine halb geöffneten Augen und sein schwankender Gang auf. Bekleidet war er bislang überwiegend mit kurzen Hosen und einem T-​Shirt. Weitere Hinweise auf den Mann bzw. weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier, Telefon/​, in Verbindung zu setzen.