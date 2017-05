Blaulicht | Dienstag, 30. Mai 2017 Dienstag, 30. Mai 2017

Falschfahrerin gibt Führerschein zurück

Am Samstagvormittag wurde der Polizei gegen 9 . 40 Uhr eine Falschfahrerin auf der B 29 gemeldet. Ein Verkehrsteilnehmer konnte beobachten, wie die Seniorin mit ihrem silbergrauen Golf an der Abfahrt Schwäbisch Gmünd-​West auf die B 29 in Richtung Stuttgart entgegengesetzt auffuhr. Die Frau hat nun die Konsquenz aus ihrem Fehlverhalten gezogen und ihren Führerschein zurückgegeben.

Die Frau fuhr in der Folge auf dem Standstreifen bis zur Anschlussstelle Lorch und verließ die Bundesstraße dort über die Auffahrt. Dabei kam es mindestens zu einer Gefährdung eines Pkw-​Fahrers, der zu dieser Zeit über den Beschleunigungsstreifen auf die Bauffuhr. Die Golffahrerin konnte von den eingesetzten Streifenbesatzungen zunächst nicht mehr angetroffen werden.Die-​Jährige erschien jedoch am Montag auf dem Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd und teilte mit, dass sie die Falschfahrerin sei. Die Seniorin verzichtete in der Folge auf ihren Führerschein und gab diesen freiwillig ab.Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon/​beim Polizeirevier Gmünd zu melden.