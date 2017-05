Sport | Dienstag, 30. Mai 2017 Dienstag, 30. Mai 2017

Für den TV Wetzgau zählt nur der direkte Wiederaufstieg

Nur noch knapp zwei Wochen sind es, bis die Kunstturner des TV Wetzgau das Projekt Wiederaufstieg in die 1 . Bundesliga in Angriff nehmen. Am Samstag, 17 . Juni, startet man mit dem Heimwettkampf gegen die TuS Vinnhorst in die 2 . Bundesliga Nord – es könnte gleich ein entscheidender Wettkampf um den Aufstieg sein.

Paul Schneider fiebert dem Saisonstart in der. Bundesliga Nord entgegen. Der erfahrene Trainer des TV Wetzgau redet deshalb auch gar nicht lange um den heißen Brei herum. „Für uns kann es nur ein Ziel geben: die Rückkehr in die. Bundesliga.“ Ohne Umschweife spricht er davon, dass es einzig und allein darum gehen wird, die Scharte aus dem Vorjahr auszuwetzen, als sich der Deutsche Meister vonohne einen einzigen Sieg aus der Eliteliga des deutschen Kunstturnens verabschieden musste. „Deshalb werden wir von Beginn an voll angreifen“, fügt Schneider motiviert hinzu.Um das Vorhaben in die Tat umsetzen zu können, hat sich der TV Wetzgau im organisatorischen Bereich noch breiter aufgestellt. Paul Schneiders Tochter Kim und Anke Franz von der am Nepperberg ansässigen Gmünder Agentur EPMS (Event-​Promotion-​Messe Service) haben dem Verein bei der Sponsorenakquise erfolgreich unter die Arme gegriffen und neue, zusätzliche finanzielle und materielle Unterstützung an Land gezogen.Spätestens am heutigen Mittwoch beginnt für den TV Wetzgau mit einem Testwettkampf die heiße Phase der im Januar begonnenen Saisonvorbereitung. Im Hinblick auf den. Juni geht es nun um die Feinjustierung. Und darum, wer sich aus dem-​köpfigen Mannschaftskader für welche der sechs Geräte empfiehlt. Mehr dazu in der RZ vom. Mai.