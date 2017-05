Ostalb | Dienstag, 30. Mai 2017 Dienstag, 30. Mai 2017

Hochwasser war Schwerpunktthema im Heuchlinger Gemeinderat

Galerie (8 Bilder)

Fotos: bt

Verdohlung und Kanalauswechslung hier, effektives Trennsystem in der Kanalisation dort: Bürgermeister Peter Lang führte im Heuchlinger Gemeinderat Maßnahmen auf, mit denen die Gemeinde Hochwasser-​Risiken minimiert: „Und zwar nicht erst, wenn es anfängt zu regnen“.

Das Leintal hat in der Vergangenheit so massiv unter Hochwasser gelitten, dass dem Hochwasserschutz große Bedeutung zukommt. Das Interesse zeigte sich gestern auch beim Blick auf die Zuhörerreihen: Unter anderem die Feuerwehr war zahlreich vertreten, die sich in der Verwaltungsgemeinschaft auf Katastropheschutz und damit Hochwasser spezialisiert hat.

Heuchlingen hat viel getan: Das Hangwasser im Baugebiet Gehren wird über einen Oberflächenwasser-​Sammler in die Lein abgeführt; wenn das Kanalsystem versagt, greifen an wichtigen Punkten die Heuchlinger Straßen das Hochwasser auf und leiten es ebenfalls in Richtung Lein ab. Nicht zuletzt: Kostbares Bauerwartungsland, etwa Heuchlingens einzige verbleibende mögliche Gewerbefläche im Tal bei der Kläranlage, wurde – nach heftigem Ringen – als Staufläche ausgewiesen. Eine der zentralen Aussagen war freilich auch, dass absoluter Schutz niemals möglich sein wird.

