Kultur | Dienstag, 30. Mai 2017 Dienstag, 30. Mai 2017

La Brass Banda: Die Wucht des Blechs auf der Kapfenburg

Galerie (1 Bild)

Foto: Gerald von Foris

La Brass Banda spielt das erste Konzert des Festivals Schloss Kapfenburg 2017 . Die sieben Musiker vermengen bayerische Volksmusik, Reggae, Brass und Ska-​Punk zu einem einzigartigen Sound. Karten gibt es nur noch wenige.

2007

Die Musik von La Brass banda geht sofort in die Beine und vereint Generationen. Barfuß und in Lederhosen, zügellos und virtuos, das ist La Brass Banda, eine der wohl ungewöhnlichsten Blaskapellen Deutschlands. Und eine der Erfolgreichsten.von Studenten des renommierten Richard-​Strauß-​Konservatoriums gegründet, wurde die Band schnell zum Geheimtipp. „Wir kamen von der Musikhochschule und wollten raus aus den Konzertsälen und rein in die Clubs und vor jungen Menschen spielen“, so Bandgründer Stefan Dettl.