Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 31. Mai 2017

Allgäu-​Orient-​Rallye: Vierter Platz für Bettringer und Gschwender!

Galerie (1 Bild)

Fotos: privat

Nach 25 Tagen und mehr als 8000 Kilometer hat die kultige Allgäu-​Orient-​Rallye ihr Ziel in der Wüste von Jordanien erreicht. Die Teilnehmer aus Bettringen und Gschwend haben mit ihren drei betagten Autos unter 70 Teams einen sensationellen vierten Platz errungen!

Marisa Krieger und Frank Wamsler aus Bettringen haben von der letzten Etappe aus der Wüste ihren anschließenden Erlebnisbericht übermittelt. Sie haben viele Abenteuer und unendliche Gastfreundschaft in der Türkeim und Israel und zuletzt auch unter Beduinen erlebt. In einer der Ritzen der Klagemauer in Jerusalem haben sie sogar ein Briefchen mit einer Friedensbotschaft von Pfarrer Psenner aus Bettringen hinterlassen. An mehreren Stationen konnte auch der wohltätige Zweck der Rallye erfüllt werden. Nun werden die Fahrzeuge an eine Hilfsorganisation verschenkt und die jungen Leute treten nach dem Abenteuer ihres Lebens den Heimflug in die Heimat an. Ausführlicher Bericht über die letzten Etappen des Teams „Orienttaxi“ am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.