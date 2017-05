Sport | Mittwoch, 31. Mai 2017 Mittwoch, 31. Mai 2017

Die beste Gmünder Tischtennisspielerin ist tot

Galerie (1 Bild)

Foto: Rems-​Zeitung

Sie war die beste Tischtennisspielerin aus Gmünd, spielte viele Jahre für die DJK in der Bundesliga und war im Doppel Vize-​Europameisterin: Sigrid Barth geb. Hans. Nun hat ihr Sportlerherz im Alter von 63 Jahren viel zu früh und völlig unerwartet aufgehört zu schlagen.

Der versierte Umgang mit den kleinen weißen Bällen wurde ihr schon in die Wiege gelegt, denn ihre Mutter Berta Hans war in jungen Jahren selbst württembergische Meisterin im Tischtennis. Ein Rückblick auf eine außergewöhnliche sportliche Karriere der Gmünderin steht am. Juni in der Rems-​Zeitung!