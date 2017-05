Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 31. Mai 2017 Mittwoch, 31. Mai 2017

Gmünder Bühne unter neuer Leitung

Galerie (1 Bild)

Foto: wil

Eine Ära ging zu Ende. Der Gründungsvorstand der Gmünder Bühne, Ernst Kittel, hat nach 36 Jahren die Leitung von Gmünds erfolgreichster Theatertruppe altershalber abgegeben.

1

Gisela Doneit, die Brüder Haseidl und Uwe Kreusel werden in Zukunft die Geschicke des Ensembles leiten.„Ich bin froh, dass sich die Aufgabenfülle auf mehrere Schultern verteilt“, betont die neue Ansprechpartnerin der Gmünder Bühne, Gisela Doneit, die schon bisher als Stellvertreterin Kittels Verantwortung getragen hat. Sie wird sich nun um die Auswahl und Besetzung der „Erwachsenenstücke“ kümmern, Regie führen und die Gmünder Bühne in der Stadt verkörpern. Mehr darüber in der RZ vom. Juni.