Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 31. Mai 2017

Hardt: Baugruppe stellt Projekt vor

Die „Baugruppe Sonnenhügel“ stellt ihr Projekt vor, das altes und neues Hardt gesellschaftlich und sozial verknüpfen soll.

Auf diesem Projekt ruhen großeHoffnungen – so große, dass man fast schon befürchten muss, es werde damit überfrachtet. Schließlich ist es nur ein Haus, wenn auch ein großes fürPartien. Seine Besonderheit: Es ist ein Baugruppenprojekt und entstehtan einer Nahtstelle von altem und neuem Hardt – baulich und sozial.Das Hardt, eigentlich eine der schönsten Wohnlagen, die Gmünd in Innenstadtnähe zu bieten hat, wird bis zum Jahrumgebaut, und damit wird sich auch die Bewohnerschaft verändern. Das Projekt der „Gruppe Sonnenhügel“, geplant von Architekt und Grünen-​Stadtrat Karl Miller und von diesem und Uwe Fritsch im Bau– und Umweltausschuss vorgestellt, wiederum verfolgt die Absicht, Leuten, die auf dem Hardt schon teils lange heimisch sind, Wohneigentum zu ermöglichen. Mehr darüber in der RZ vom. Juni.