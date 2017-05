Sport | Mittwoch, 31. Mai 2017 Mittwoch, 31. Mai 2017

Michael Kuhn schließt sich dem TSGV Waldstetten an

Den Verantwortlichen der Fußballabteilung des TSGV Waldstetten um Abteilungsleiter Klaus Schmid, Jürgen Baur sowie dem Sportlichen Leiter Markus Diezi ist es gelungen, Michael Kuhn für den TSGV zu gewinnen. Kuhn übernimmt in der neu gestalteten „Löwenschmiede“ die Schlüsselposition der Koordination für den oberen Jugendbereich und den Übergang in den Aktivenbereich.

Als Hauptaufgabe wird er als Trainer die Uin der Kreisliga A betreuen. Ihm zur Seite steht Maximilian Holl, der ihn als Co-​Trainer unterstützen wird. Mit dieser Personalie ist nach der Verpflichtung von Leonard Gjini (Koordinator „Entwicklungsbereich") nun die letzte Schlüsselposition innerhalb der „Löwenschmiede" mit einem ausgewiesenen Fachmann besetzt. Der-​jährige B-​Lizenz-​Inhaber Michael Kuhn verbrachte seine Jugendzeit als Spieler beim VfB Stuttgart, im Aktivenbereich sammelte er mehrere Jahre lang Erfahrungen in der Regionalliga (Stuttgarter Kickers, VfR Aalen), ehe er zum Abschluss seiner aktiven Karriere fünf Jahre in der Oberliga beim FC Normannia Gmünd verbrachte. Seine Trainerlaufbahn startete er bei seinem Heimatverein TSV Wäschenbeuren, woraufhin Stationen beim FC Bargau und dem FC Eislingen in der Landesliga folgten.