Radfahrklima: Wie schlecht schneidet Gmünd wirklich ab?

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Reichlich Diskussionen gab es um das Ergebnis des Fahrradklima-​Tests 2016 , bei dem die Stadt Gmünd noch schlechter abgeschnitten hat als bei der Auswertung ein Jahr zuvor. Wie schlecht schneidet Gmünd wirklich ab im Vergleich zu den Nachbarstädten Aalen, Göppingen oder Waiblingen? Gmünd landete auf Platz 74 unter den 98 Teilnehmern. Die Nachbarstädte viel weiter vorne.

Die Rems-​Zeitung hat die vollständigen Ergebnisse genauer unter die Lupe genommen. Mit dem Notendurchschnitt von 4,1 im Schulnotensystem kann man beim besten Willen nicht glänzen. Die einzelnen Fragen und die dazu gehörigen Antworten geben Aufschluss, wo es in Gmünd krankt. Der Durchschnitt der Bewertungen aller Städte liegt bei 3,8. Also auch keine Ruhmestat. Am Donnerstagabend diskutiert der Arbeitskreis Mobilität und Verkehr das Ergebnis im kleinen Sitzungssaal im Rathaus.

Ausführlicher Bericht in der Rems-​Zeitung am Donnerstag.