Iggingen: Baugebiet „Sonnenhalden“ soll bald erweitert werden

Iggingen ist nicht nur als Standort für Firmen, sondern auch als Wohnort so attraktiv, dass Bauplätze immer recht schnell verkauft werden. Dies war nun auch im Baugebiet „Sonnenhalden II“ der Fall, so dass früher als vorgesehen eine Erweiterung erfolgen wird.

Es ist noch gar nicht lange her, das gab es am nordöstlichen Rand von Iggingen nur eine große grüne Wiese. Inzwischen sind die dort erschlossenen Bauplätze nicht nur verkauft, sondern größtenteils auch schon bebaut – zumindest als Rohbau. Und die Nachfrage nach Grundstücken ist weiterhin stark. Warum dies so ist und wie die Gemeinde darauf reagiert, steht am. Mai in der Rems-​Zeitung!