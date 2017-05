Blaulicht | Donnerstag, 04. Mai 2017 Donnerstag, 04. Mai 2017

Pkw kracht gegen einen Lkw

Am Donnerstag, gegen 14 . 30 Uhr, geriet ein Pkw auf der Aalener Straße in Gmünd in Richtung Aalen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Lastzug zusammen.

Die Ursachen sind nach ersten Ermittlungen noch unbekannt. Die Feuerwehr musste die Person aus dem Pkw befreien. Die Person wurde danach ins Krankenhaus abtransportiert. Die Straße musste voll gesperrt werden.

Der Unfall hat massive Auswirkungen auf den Verkehrsfluß in und um Gmünd, die aktuellen Auswirkungen kann man sich hier bei Google Maps anschauen.

Aktualisierung zum Hergang: Ein 42 Jahre alter Opel-​Lenker ist am Donnerstagnachmittag auf der Aalener Straße (B29) auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Lkw, 40-​Tonner zusammengestoßen. Der 42-​Jährige erlitt, nach derzeitigem Stand, leichte Verletzungen.

Der 42-​Jährige hatte gegen 14:15 Uhr die Aalener Straße stadtauswärts befahren und war aufgrund Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn geraten. Hierbei stieß der Opel seitlich versetzt mit einem Lkw-​Silozug eines 59-​Jährigen zusammen, welcher ordnungsgemäß in Richtung Schwäbisch Gmünd unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß prallte der Lkw gegen die Leitplanke, ehe er zum Stehen kam. Der Opelfahrer wurde in sein Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf circa 75.000 Euro beziffert.

Bei dem Unfall war ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd mit 5 Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften, die Straßenmeisterstelle, ein Ölmobil und die Polizei mit 4 Streifenbesatzungen im Einsatz.