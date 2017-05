Schwäbisch Gmünd | Freitag, 05. Mai 2017 Freitag, 05. Mai 2017

Gleichstellungstag im Prediger: Alle gehören dazu

Fotos: nb

Auch wenn es im Alltag noch immer Berührungsängste mit Menschen mit Behinderung gibt, Veranstaltungen wie der Gleichstellungstag im Prediger zeigen, dass es auch anders geht. Und dass alle, die sich darauf einlassen, nur gewinnen können.

Philipp Tuschel strahlt. Und zeigt ein Bild, das er gemalt hat. Bunt ist es, mit vielen Blumen. „Ein Geschenk für den Oberbürgermeister“, erzählt er stolz. Der junge Mann hat sich richtig gefreut auf diesen Tag, die Begegnungen und die Party im Prediger. Sich begegnen, Spaß haben und feiern – das ist der Sinn des Gleichstellungstages, der einmal jährlich auch in Gmünd stattfindet. Warum Tage wie dieser so viel Sinn und auch Freude machen und wie weit das Engagement in Gmünd inzwischen reicht, darüber berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagsausgabe.