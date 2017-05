Schwäbisch Gmünd | Freitag, 05. Mai 2017 Freitag, 05. Mai 2017

Gmünd und seine OB-​Wahlen: Spannende und tragische Geschichten

Die Stadt Schwäbisch Gmünd blickt dem Wahlsonntag entgegen: Am 7 . Mai entscheiden die Bürger über ihr Stadtoberhaupt.

Interessant dazu ist eine Betrachtung der Geschichte der Gmünder OB-​Wahlen seit. Viele ältere Gmünder erinnern sich an spannende und auch tragische Episoden. Auch jüngere Wähler dürfte es interessieren, wie lebhaft es bei den OB-​Wahlen beispielsweise auch vor der Kulisse des Weltgeschehens in dener-​Jahren zuging. Ein ausführlicher Rückblick und dazu auch einen aktuellen Wahlaufruf von Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, Vorsitzender des Wahlausschusses, gibt es am Samstag in der Rems-Zeitung.Unser Bild zeigt die Ahnengalerie im Rathaus.