Iggingen auf dem Weg zu einem flächendeckend schnellen Internet

In manchen Straßen von Iggingen rauschen die elektronischen Signale mit atemberaubendem Tempo durch den Daten-​Highway. Dort nämlich, wo die Haushalte seit Jahren dank des Kabelfernsehens auch ein schnelles Internet haben. Der Rest muss auf eine interkommunale Lösung warten.

Die noch bis Ende Juni dauernden Bauarbeiten in der Schönhardter Straße sind im wahrsten Sinne des Wortes tiefschürfend, denn der Kanal wird dort stellenweise fünf Meter unter der Fahrbahn verlegt. Mit in den Graben kommt eine neue Wasserleitung und in Form von Leerrohren die Möglichkeit, diese Straße sowie angrenzende Wohngebiete an das schnelle Internet anzubinden. Warum die Verlegung von Glasfaserkabeln alleine nicht reicht, um die Übertragungsgeschwindigkeit zu steigern und warum die Gemeinde dafür auf die Unterstützung durch eine interkommunale Kooperation angewiesen ist, steht in der Rems-​Zeitung vom. Mai!