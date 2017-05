Ostalb | Freitag, 05. Mai 2017 Freitag, 05. Mai 2017

Interaktiver Pfad: Welt der Dementen begreifen

Fotos: nb

Mit seinem interaktiven Demenzpfad will Demenzberater Markus Proske vor allem eines erreichen: Dass die Menschen lernen, die Welt der Dementen zu begreifen. Am Freitag war Proske im evangelischen Gemeindehaus in Heubach zu Gast.

Die Marmelade schmeckt bitter, nur vage lässt sich vermuten, dass es sich um Erdbeermarmelade handelt. Der Gesichtsausdruck der „Tester“ zeigt es: Keiner von ihnen hätte Lust, sich einen ganzen Löffel davon aufs Brot zu schmieren. Es ist die erste Station des Demenzpfades, der am Freitag dazu einlud, zu erleben und zu begreifen, wie ein Mensch mit Demenz seine Umwelt wahrnimmt.Was es mit dem komischen Geschmack der Marmelade auf sich hat und welche Erfahrungen an den weiteren Stationen gemacht wurden, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.