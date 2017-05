Kultur | Freitag, 05. Mai 2017 Freitag, 05. Mai 2017

Kunst für Hollywood: der Gmünder Bildhauer Eugen Maier-​Krieg

Er hätte mit seinem Schaffen und seiner schillernden Biographie vorzüglich in diese Reihe gepasst. Dann wäre aus der „Amerika-​Trilogie“ des Gmünder Museums eine Tetralogie geworden: der Bildhauer Eugen Maier-​Krieg. Aber sein Werk ist verstreut und verloren.

Eugen Maier-​Krieg () ist Gmünds vergessener Künstler, der seine große Zeit in der ersten Hälfte des. Jahrhunderts hatte, ein Zeitgenosse der Gmünder Bildhauer Jakob Wilhelm Fehrle, Adolf Bidlingmaier und Karl Deibele, den er als seinen Lehrer verehrte. Es verwundert nicht, dass Eugen Maier-​Krieg, ausgewandert, in den USA mit dem zehn Jahre älteren Emil Holzhauer eine Korrespondenz führte und sie sich trafen – Gmünder unter sich, auch wenn sie ihre Briefe in englischer Sprache schrieben. Mit Eugen Maier-​Krieg, seiner Karriere und seiner Kunst für Hollywood befasst sich die Samstags-​Reportage der RZ.