Schwäbisch Gmünd | Freitag, 05. Mai 2017 Freitag, 05. Mai 2017

Walter Giers‘ Kunst im Schmiedturm

Galerie (3 Bilder)

Fotos: rw

Der Schmiedturm leuchtet. Und er ist jetzt zugänglich. Mit Blick auf die Ausstellung zum 80 . Geburtstag von Walter Giers im Labor im Chor und als Vorgeschmack auf die Remstal– Gartenschau ist an ihm eine Lichtinstallation angebracht.

6

Die Stadt will die mittelalterlichen Türme stärker zur Geltung zu bringen. Im Schmiedturm hatte der im vergangenen Jahr verstorbene Walter Giers, Pionier der Electronic Art, ein Domizil. Dort, inmitten seiner Objekte, dachte er nach, dort befand sich zeitweise sein „Muss-​du-​sehum“.„Jetzt können wir seinen Geist der Bevölkerung näher bringen“, sagt OB Richard Arnold. Zumindest den genius loci – in den letzten Wochen bauten städtische Mitarbeiter Regale aus, in denen Kunstobjekte abgestellt waren, Witwe Petra Giers räumte tüchtig auf und strich Wände. Der Turm soll in die Touren der Gästeführerinnen mit aufgenommen werden. Mehr in der RZ vom. Mai.