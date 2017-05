Schwäbisch Gmünd | Freitag, 05. Mai 2017 Freitag, 05. Mai 2017

Wie viel älter darf sie sein?

Galerie (1 Bild)

Der Trend bei Frauen zum jüngeren Mann hält an – und befeuert nicht nur im französischen Wahlkampf Fantasie und Vorurteile. In unserer Wochenende-​Ausgabe am Samstag gehen wir diesem Thema nach. Wie viel älter darf sie sein?

Neben den acht interessanten Reiseseiten findet man in der Rubrik „Kind+Kegel“ die Geschichte einer allein erziehenden Mutter, die im Netz viele Wellen geschlagen hat. Eine davon schwappte bis ins Familienministerium. Dort hat man hoffentlich immer genügend Strom, ansonsten erfährt man in der Rubrik „Mensch+Technik“, was man dagegen tun kann, wenn die Akkus immer dann leer sind, wenn man sie braucht. Für unterwegs hilft da eine sogenannte Powerbank. Aber auch die Rätsel– oder Comicfreunde kommen in der Wochenende-​Ausgabe nicht zu kurz.

Deshalb am Samstag die Rems-​Zeitung lesen!