Schwäbisch Gmünd | Samstag, 06. Mai 2017 Samstag, 06. Mai 2017

Putzete im Erdenreich

Fotos: smm

Am Samstagvormittag kamen etwas über 40 Ehrenamtliche an das Haus an der Rems im Remspark in Gmünd, um an der Putzete im Bereich des Erdenreichs in Gmünd teilzunehmen. Es wurde Müll gesammelt, eingesät, aufgeräumt und natürlich kräftig geputzt.

Pünktlich umUhr erfolgte die Begrüßung der Helfer durch Oberbürgermeister Richard Arnold, der den Ehrenamtlichen für ihre Hilfe dankte. Danach bekamen die Teilnehmer eine Einweisung durch Koordinatorin Carmen Bäuml, ehe es an die Arbeit im Bereich des Stadtgartens, der Rems und entlang des Josefsbachs ging. Abschluss war ein gemeinsames Mittagessen am Haus der Rems. Mehr zur Aktion lesen Sie am Montag,. Mai, in der Rems-​Zeitung.