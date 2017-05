Sport | Sonntag, 07. Mai 2017 Sonntag, 07. Mai 2017

Basketballer des TSB Gmünd feiern den Aufstieg

Es drehte sich um den Aufstieg in die Oberliga zwischen dem TSB Gmünd und der BG Illertal. Nachdem der TSB das Hinspiel in der Straßdorfer Römersporthalle mit 95 : 92 gewonnen hatte, folgte im zweiten Aufeinandertreffen ein 67 : 58 , durch das die Gmünder den Aufstieg perfekt machen konnten.

Bis zum Ende bibberten die Fans und Trainer Viktor Buchmiller um den Hinspielsieg. Der TSB Gmünd ging in Führung, gab diese jedoch wieder her und konnte am Samstagabend erst kurz vor Schluss entscheidende Akzente setzen.Vor der Begegnung war Viktor Buchmiller guter Dinge. „Wir sind sehr gut vorbereitet. Mit Jannis Hieber ist ein starker Spieler nach langer Pause wieder zurückgekommen.“ Auf den Gegner habe man sich gut eingestellt. „Illertal wird mit einer jungen, schnellen Mannschaft auftreten. Wir möchten unsere Erfahrung einsetzen.“ Zwischen Hin– und Rückspiel lagen gerade einmalStunden. „Diese Belastung sind wir nicht gewohnt“, so Buchmiller. Ein Sieg mit einem-​Punkte-​Abstand wäre dem Gmünder Trainer am liebsten gewesen. Mit nur acht Spielern trat der TSB an, die BG Illertal hingegen war mit elf Mann angereist. Schon im ersten Viertel agierten die Gmünder beweglich und trickreich. Die ersten drei Punkte gingen an den TSB. Nach fünf Minuten erreichte die BG Illertal erstmals den Ausgleich zumund setzte anschließend nach. Nach dem guten TSB-​Start häuften sich nun die eigenen Fehler. Mitzogen die Gäste folglich davon. Die Basketball-​Gemeinschaft erhöhte im weiteren Spielverlauf auf. Mehr in der RZ vom. Mai.